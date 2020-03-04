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Облачная погода, дождь и до 10 градусов тепла ожидаются в Москве 4 марта

Синоптики также прогнозируют туман в утренние часы, в связи с чем в столице объявили желтый уровень опасности

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Облачная погода, местами небольшой дождь и до плюс 10 градусов ожидается в столице в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве температура воздуха составит 8-10 градусов тепла. В ночь на четверг она может опуститься до плюс 4 градусов. Синоптики предупреждают о тумане в утренние часы, в связи с чем 4 марта объявлен желтый уровень опасности.

Ветер южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах 5-10 градусов тепла. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 1 градус.

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