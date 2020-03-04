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Более 300 км кабеля уложат в московском метро в 2020 году

Новые кабели прослужат в подземке 40 лет

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Более 300 км электрического кабеля, обеспечивающего работу контактных рельсов, поездов, эскалаторов и вентиляционной системы, уложат в московском метро в 2020 году. После обновления кабели смогут прослужить в подземке 40 лет, сообщил ТАСС заммэра столица Максим Ликсутов.

"В 2020 году в метро уложат более 300 км кабеля со сроком службы 40 лет. Это самое масштабное обновление такой инфраструктуры за последние пять лет. Для сравнения, в прошлом году специалисты заменили около 230 км кабеля - на 34% меньше. Всего с 2015 года в метро обновили около 630 км кабеля", - сказал заммэра.

По словам Ликсутова, такие работы необходимо проводить регулярно - кабели подают напряжение на контактный рельс и обеспечивают движение поездов, работу эскалаторов и вентиляционной системы метро. Изоляция кабеля изготавливается из этилен-пропилена (усовершенствованный каучуковый материал). Она не содержит масел, а, значит, не распространяет горение и соответствует повышенным противопожарным характеристикам. "Кабели прокладывают в ночные технологические окна, когда метро закрыто для пассажиров. За ночь работники меняют свыше километра кабельных трасс", - добавил заммэра.

Кроме того, в этом году в метро планируется заменить 29 трансформаторов на подстанциях. Они обеспечивают энергоснабжение всех систем станций, в том числе освещения в пассажирской зоне. Работники метрополитена обновят около 69 тыс. светильников и заменят более 716 тыс. лампочек.

Теги
РоссияЛиксутов, Максим Станиславович
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