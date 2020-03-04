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Несколько поездов задерживается на Савеловском направлении МЖД

Причиной задержки стала заглохшая на переезде фура

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Несколько электричек задерживается в среду утром на Савеловском направлении МЖД в сторону области из-за заглохшей на переезде фуры. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

"Сегодня утром на железнодорожном переезде в районе станции Лобня Савеловского направления МЖД заглох грузовой автомобиль, преградив проезд по направлению из Москвы. Дежурный по переезду незамедлительно включил сигнал, предупреждающий локомотивные бригады приближающихся поездов о препятствии на пути, что позволило избежать столкновения. На месте проводятся работы, чтобы убрать фуру с переезда. В результате в пути задержано несколько пригородных поездов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на движение поездов МЦД-2 ситуация не повлияла. Железнодорожники принимают меры по восстановлению штатного движения поездов Савеловского направления в область.

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Россия
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