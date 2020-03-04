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Пять птенцов редких пингвинов родились в Московском зоопарке

В дальнейшем подросших птенцов отправят в ведущие отечественные и зарубежные зоопарки
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© CC BY 4.0/Официальный сайт Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Пять птенцов пингвинов Гумбольдта, которые занесены в Международную Красную книгу, появились на свет в Московском зоопарке. Об этом сообщается в среду на сайте мэра и правительства столицы.

"Теперь в столичном зоосаде представлена самая многочисленная в стране популяция этих редких птиц в неволе. Вместе с пятью недавно вылупившимися птенцами семейство насчитывает уже 35 особей. Увидеть взрослых и маленьких пингвинов Гумбольдта можно в павильоне "Дом птиц" на старой территории зоопарка", - говорится в сообщении.

Как уточнила гендиректор зоопарка Светлана Акулова, слова которой приводятся в сообщении, этот вид пингвинов представлен в коллекции столичного зоосада с 1997 года, а с начала 2000-х удается регулярно получать от них потомство. Пока появившиеся на свет птенцы почти все время проводят в норах, но скоро детский пух сменится более плотным оперением, которое позволит им погружаться в воду. А примерно через две недели пингвинята будут учиться плавать в бассейне вместе со взрослыми сородичами.

В сообщении отмечается, что подросшие птенцы отправятся в ведущие отечественные и зарубежные зоопарки. Рожденные в столичном зоопарке пингвины Гумбольдта уже пополнили коллекции зоосадов Ижевска, Новосибирска, Воронежа и острова Тенерифе. В природе этот вид обитает на западном побережье Латинской Америки от Перу до Чили, по данным орнитологов, их популяция насчитывает не более 32 тыс. особей.

Пингвины имеют черно-серое оперение на спине и белое - на груди, их особенность - черная полоска поперек белой груди. Вес пернатых в среднем составляет от четырех до пяти килограммов.

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