Три станции МЦД с пересадками на метро планируется открыть в Москве в 2020 году

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Три новые станции Московских центральных диаметров (МЦД) с пересадками на метро планируется открыть в столице в 2020 году. Об этом ТАСС сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Три новые станции МЦД с пересадками на метро планируется открыть в 2020 году: Славянский бульвар на МЦД-1, Щукинская и Печатники на МЦД-2", - сказал он.

По словам Ликсутова, со станции Щукинская МЦД-2 можно будет пересесть на одноименную станцию Таганско-Краснопресненской линии метро. Расстояние между станциями составит 200 метров.

Переход со станции Славянский бульвар МЦД-1 на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии планируется организовать в "теплом контуре". Уже построен переход, по которому можно будет с комфортом пройти под ж/д путями. В нем планируется установить турникеты и билетные терминалы. Для маломобильных пассажиров в тоннеле установят лифты.

Станция Печатники МЦД-2 будет расположена в непосредственной близости от одноименной станции Люблинско-Дмитровской линии метро.

Сейчас на МЦД-1 и МЦД-2 работают 58 станций, с 19 из них можно перейти на метро и Московское центральное кольцо. В будущем количество станций будет увеличено до 66, а число пересадок - до 27. Чтобы пересадка с МЦД на метро и МЦК была бесплатной, пассажир может оплатить поездку по тарифу "Кошелек" карты "Тройка".