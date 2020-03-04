Участники Московского инновационного кластера смогут получить финансовую поддержку

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Столичные власти решили ввести новую меру поддержки инновационных производств: участникам Московского инновационного кластера (МИК) будут компенсировать часть затрат на строительство и реконструкцию зданий, приобретение оборудования и другие цели. Об этом сообщили в среду на сайте мэра и правительства столицы.

"Новую финансовую поддержку получат участники Московского инновационного кластера. Заявку на оказание финансовой помощи смогут подать организации, реализующие масштабный инновационный проект, независимо от сферы деятельности", - говорится в сообщении.

Как уточнила заммэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводят в сообщении, компаниям возместят часть затрат на строительство и реконструкцию зданий, приобретение оборудования, внедрение программного обеспечения, создание продуктов интеллектуальной деятельности или приобретение прав на них. Предприниматели могут претендовать не только на возмещение прямых расходов, но и на компенсацию процентов по кредитам, привлеченным на создание проектов. Подать заявку на получение субсидий можно до 10 апреля.

Как отмечается в сообщении, проекты будут оценивать по четырем критериям: новизна разрабатываемого продукта, уровень технологической готовности, наличие у участника кластера исключительных прав или прав пользования результатами интеллектуальной деятельности и привлекательность проекта для мирового рынка - для этого анализируют объем мирового рынка за год, который предшествует году подачи заявки. Объем компенсации будет зависеть от расходов на реализацию проекта, вместе с тем ее размер не может превышать 200 млн рублей в год и 15% от размера инвестиций. После реализации инновационного проекта компания должна будет предоставить отчет о результатах.

Московский инновационный кластер создан осенью 2018 года по решению президента РФ Владимира Путина. Площадка нацелена на внедрение инноваций и развитие кооперации между крупными корпорациями, промышленностью, малым и средним бизнесом, наукой, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом.