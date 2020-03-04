Российские фильмы покажут в 35 странах благодаря работе Московского экспортного центра

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Соглашения, по которым отечественные фильмы и телепроекты покажут в 35 странах, подписаны на одном из крупнейших кинорынков Европы - European Film Market в Берлине. Российское кино было представлено на стенде Московского экспортного центра, сообщается в среду на сайте мэра и правительства столицы.

"Представители столичных компаний провели более 400 встреч с потенциальными зарубежными покупателями и деловыми партнерами. Их итогом стал целый ряд соглашений. Отечественные фильмы, телепроекты и анимацию презентуют более чем в 35 странах", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

По ее словам, продукцию из России представят на главных международных кинорынках в Бразилии, Германии, Мексике, США, Франции. Также европейские продюсеры заинтересовались спецэффектами и компьютерной графикой, которую делают московские компании. "В целом итоги участия столицы в European Film Market подтверждают высокую конкурентоспособность отечественного кино, а также телевизионной и анимационной продукции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего на European Film Market было представлено более 50 проектов от 25 ведущих российских производителей и дистрибьюторов контента, в частности, новинки под единым брендом Created in Moscow показали 17 столичных компаний. Их можно было увидеть на стендах, созданных Московским экспортным центром и национальным информационным и консультационным центром "Роскино".

Московский экспортный центр (МЭЦ) создан в ноябре 2017 года для продвижения продукции столичных производителей на зарубежных рынках.