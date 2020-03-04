На рынке Москвы в два раза увеличилось количество российских брендов

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Число торговых точек отечественных брендов в Москве выросло в два раза - до 40. Об этом в среду сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"По итогам прошлого года мы видим всплеск предпринимательской активности в сегменте продаж потребительских товаров российского производства. Фактически наблюдается удвоение количества торговых точек отечественных брендов. Что касается иностранных производителей, впервые с 2015 года число вышедших на московский рынок иностранных брендов выросло", - сообщил порталу заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Примерно 60% новых брендов - обувь и одежда, 40% - ювелирные украшения, парфюмерия и пункты питания.

Как отметил руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Денис Тихонов, потребительский рынок столицы является одним из наиболее привлекательных в Европе. "Рост платежеспособности населения, ставший результатом увеличения реальных зарплат москвичей, способствовал росту активности новых иностранных и российских производителей в столице", - добавил он.