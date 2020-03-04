{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На рынке Москвы в два раза увеличилось количество российских брендов

Примерно 60% новых брендов - обувь и одежда, 40% - ювелирные украшения, парфюмерия и пункты питания

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Число торговых точек отечественных брендов в Москве выросло в два раза - до 40. Об этом в среду сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"По итогам прошлого года мы видим всплеск предпринимательской активности в сегменте продаж потребительских товаров российского производства. Фактически наблюдается удвоение количества торговых точек отечественных брендов. Что касается иностранных производителей, впервые с 2015 года число вышедших на московский рынок иностранных брендов выросло", - сообщил порталу заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Примерно 60% новых брендов - обувь и одежда, 40% - ювелирные украшения, парфюмерия и пункты питания.

Как отметил руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Денис Тихонов, потребительский рынок столицы является одним из наиболее привлекательных в Европе. "Рост платежеспособности населения, ставший результатом увеличения реальных зарплат москвичей, способствовал росту активности новых иностранных и российских производителей в столице", - добавил он.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Из квартиры на юго-востоке Москвы украли почти 6 млн рублей
Полиция возбудила уголовное дело о краже в крупном размере
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС