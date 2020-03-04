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Усадьбу XIX века отреставрируют на Спартаковской улице в центре Москвы

К строительным работам планируется приступить в конце июня

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Специалисты приведут в порядок главный дом городской усадьбы XIX века на Спартаковской улице в центре столицы. Собственник здания по заданию Мосгорнаследия начал разработку проекта реставрации, сообщили в среду на сайте мэра и правительства Москвы.

"Работа над документацией началась. Проект, который разработает собственник, должен поступить в ведомство уже этой весной, а в конце июня планируется начать сами работы", - говорится в сообщении.

Руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов, слова которого приводят в сообщении, отметил, что первоначально собственник должен был разработать проект работ еще до конца прошлого года, однако не сделал этого и был привлечен к административной ответственности. После согласования готового проекта с департаментом собственник получит разрешение на проведение реставрации.

Усадьба представляет собой двухэтажное здание в стиле классицизма и является объектом культурного наследия федерального значения. Предполагается, что она принадлежала семье дворян Савиных, а с середины XIX века - генерал-губернатору Москвы Арсению Закревскому. Здание не пострадало в пожаре 1812 года, а в середине XIX века было переделано под многоквартирный доходный дом. В советское время использовалось как учебное.

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