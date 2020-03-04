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Власти Москвы планируют ввести в эксплуатацию 15 объектов образования до конца года

Их строительство будет осуществляться за счет бюджета города

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Введение в эксплуатацию 15 объектов образования запланировано в Москве до конца 2020 года. Строительство объектов осуществляется за счет бюджета города, об этом в среду журналистам рассказал начальник управления по строительству объектов образования департамента строительства Москвы Валерий Кириченко.

"В этом году у нас планируется 15 объектов образования ввести в городе за счет бюджета. Общая программа на три года - 65 учебных образовательных учреждений," - сказал Кириченко.

Он добавил, что 19 из них - дошкольные образовательные учреждения.

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