Десять спортивных площадок откроют на Тверской улице во время фестиваля "Крымская весна"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Гости фестиваля "Крымская весна" в Москве 15 марта смогут посетить 10 спортивных площадок на пешеходной Тверской улице. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла уличных и городских мероприятий "Московские сезоны".

"В этом году 15 марта на праздничной Тверской все желающие смогут посмотреть хайлайн-шоу, полетать на зиплайне над "Крымским мостом". Также в программе: паркур, кроссфит, бокс, ММА, слэклайн (хождение по стропе), хайлайн (шоу на стропе, натянутой на уровне крыш домов) и уникальные мото-аттракционы - "Шар смелости" и "Мертвая петля". Всего на Тверской будет 10 спортивных площадок", - уточнили в пресс-службе.

Вести мастер-классы и участвовать в показательных выступлениях будут 24 инструктора и 200 спортсменов. Все спортивные площадки на Тверской улице будут работать с 10:00 до 20:00.

"Гостей будут ждать 40 выступлений профессиональных спортсменов и множество бесплатных открытых тренировок - каждый найдет себе развлечение по вкусу", - пояснили в пресс-службе.

Так, по адресу Охотный ряд, 2 установят "Биг Эйр"- площадку для выступлений на велосипедах BMX и самокатах. Звезды BMX Алексей Малинин и Александр Лобынцев исполнят на площадке свои трюки. Не менее зрелищным будет хайлайн-шоу, которое уже не раз становилось одним из самых ярких событий московских фестивалей. Профессиональные хайлайнеры будут показывать свои лучшие номера каждые полчаса.

Подобную программу данной площадки можно посмотреть на официальном сайте фестиваля "Крымская весна".