Обрезку более 30 тыс. тополей завершили к весенне-летнему сезону в Москве

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Сотрудники ГБУ "Автомобильные дороги" провели формовочную и омолаживающую обрезку более 30 тыс. тополей в Москве с 15 ноября прошлого года до начала марта 2020 года. Из них 14 тыс. деревьев, которые росли под ЛЭПами и представляли реальную угрозу для людей, сообщил в среду журналистам глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

"В Москве насчитывается около 300 тыс. тополей и произрастают они, в основном, в Северном, Юго-Западном, Центральном округах. Есть проблема с тем, что они выделяют много пуха, поэтому работы по обрезке тополей направлены и на то, чтобы этого пуха было меньше. На более чем 30 тыс. тополей обрезались крупные ветки и сучья, которые могли нанести урон гражданам, повредить автомобили, провода", - подчеркнул Кульбачевский.

Он добавил, что, учитывая наступление ранней весны в столице, службы ГБУ "Автомобильные дороги" постарались завершить работы по обрезке деревьев к началу марта.

"У нас есть специальная программа по замене тополей, на те, которые не пушат. Мы будем уменьшать количество пушащих тополей, но отказываться совсем от них не будем, так как это одно из самых экологичных деревьев, хорошо впитывает вредные вещества, обладает обширной биомассой, и сам пух является абсорбенотом", - сказал глава департамента.

В январе 2020 года комплекс городского хозяйства Москвы совместно с департаментом природопользования и охраны окружающей среды провели обучение около 1, 2 тыс. специалистов структур городского хозяйства, которые задействованы в работах по кронированию деревьев на территории города. В их числе - 609 представителей руководящего состава и 585 специалистов по производству.

Занятия по кронированию, омолаживающей обрезке деревьев проходили во всех префектурах города. Также на сайте департамента природопользования появился раздел "Деятельность", подраздел "Уведомления", где опубликовано методическое пособие по омолаживанию деревьев на 4х языках- русском, киргизском, таджикском и узбекском.