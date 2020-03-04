Власти Москвы потратят 200 млн рублей на закупку медицинских масок

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Центр лекарственного обеспечения департамента здравоохранения города Москвы и ООО "КИТ" заключили контракт на поставку медицинских масок на общую сумму в размере 200 млн рублей. Это следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.

"По настоящему договору поставщик обязуется поставить медицинские маски. Максимальное значение цены договора составляет 200 млн рублей, в том числе НДС. Период поставки товара: с даты подписания договора по 31 мая 2020 года", - говорится в документах к закупке.

Там уточняется, что количество закупаемых масок будет определяться потребностью заказчика, но не будет превышать максимальной суммы договора. Заказаны упаковки детских медицинских масок с рисунками зверей и белые фирмы Latio, обычные белые детские маски бренда Берегиня, классические медицинские маски белого, зеленого и розового цвета для взрослых Latio, маски медицинские стандарт Rutex, еще противожидкостные с экраном Latio, фильтрующие полумаски (респиратор) Rutex.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что все медицинские маски, продающиеся в аптеках, являются эффективным средством защиты от коронавируса при правильном использовании. Максимальная розничная стоимость медицинских масок в период с 25 февраля по 2 марта снизилась в 21 регионе России.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано почти 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 50 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 10,5 тыс., свыше 160 человек умерли.