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Обновленная выставка "Как спрятать большой город?" открылась в 21 центре госуслуг в Москве

В экспозициях присутствуют интерактивные элементы, аудиоинсталяции и викторины на тач-панелях

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Экспозиция "Как спрятать большой город?" проекта "Москва - с заботой об истории" открылась в 21 центре госуслуг в Москве. Об этом в среду журналистам рассказала заместитель директора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям центров госуслуг Москвы Анастасия Загородникова.

"Экспозиция в наших центрах поможет горожанам лучше проникнуться атмосферой военного времени. Кстати, в ходе прошлой выставки "Искусство, любовь и война" жители столицы с интересом отмечали, что первым советским фильмом, получившим Оскар, стала документальная кинолента "Разгром немецких войск под Москвой". Формат выставки уникален: в экспозициях присутствуют интерактивные элементы, аудиоинсталяции, викторины на тач-панелях",- рассказала Загородникова.

Полный список адресов, где проходит выставка можно просмотреть на официальном сайте "Мои документы".

"Сегодня "Мои Документы" - не просто центры предоставления государственных услуг, но и культурно-образовательное пространство. Жители приходят в центры, чтобы получить информацию о значимых городских социальных проектах, например, стать участниками "Московского долголетия" и посетить лекции врачей во флагманских офисах", - пояснили в пресс-службе госуслуг.

Напомним, в центрах горожане могут получить более 270 государственных услуг и воспользоваться удобными дополнительными сервисами. "Мои Документы" открыты ежедневно с 8:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг - с 10:00 до 22:00.

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