Аэроэкспрессы в Домодедово и электрички Павелецкого направления МЖД следуют с опозданиями

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Железнодорожники принимают меры по сокращению опоздания задерживающихся в пути электричек Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) и аэроэкспрессов, следующих в аэропорт Домодедово. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе МЖД.

"По техническим причинам на Павелецком направлении МЖД пригородные поезда и несколько аэроэкспрессов следуют с увеличенным интервалом. МЖД принимает все необходимые меры, чтобы сократить опоздание поездов и ввести движение в график", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, ранее на станции Москва-Павелецкая был остановлен поезд по технической причине. В связи с этим в пути задерживаются несколько поездов в сторону Москвы. "По техническим причинам на маршруте Павелецкий вокзал - аэропорт Домодедово - Павелецкий вокзал поезда "Аэроэкспресс" следуют с отклонениями от графика", - сообщается в среду в официальном твиттер-аккаунте столичного транспорта.