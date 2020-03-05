Облачная погода и до 10 градусов тепла ожидаются в Москве 5 марта

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Облачная погода, преимущественно без осадков и до плюс 10 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе температура воздуха составит 8-10 градусов тепла. В ночь на 6 марта она может опуститься до плюс 5 градусов. Ветер юго-восточный - 5-10 м/с, местами порывами до 15 м/с, в связи с чем 5 марта объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах 6-11 градусов тепла. В ночь на 6 марта столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 2 градуса.