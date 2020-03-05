Медведи раньше срока вышли из спячки в Московском зоопарке

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Гости Московского зоопарка в пятницу смогут увидеть в наружном вольере медведей, которые вышли из спячки раньше положенного срока. Об этом в четверг сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Медведи в Московском зоопарке проснулись раньше положенного срока из-за резкого потепления. Из зимней спячки вышли 28-летняя камчатская бурая медведица Роза и два гималайских медведя Алладин (26 лет) и Будур (25 лет). В прошлом году хищники впервые вышли из своих искусственных берлог только в апреле", - говорится в сообщении.

Медведи в природе впадают в спячку, чтобы пережить период холодов. Обычно их сон довольно чуткий, и они могут изредка просыпаться, чтобы побродить по берлоге и размяться. В неволе медведей тоже погружают в зимний сон, чтобы не нарушать естественные процессы организма и создать условия, приближенные к естественным.

Обитатели Московского зоопарка уснули в конце ноября. За ними ухаживали зоологи. Когда звери почувствовали приближение весны, они начали медленно просыпаться, а через неделю после пробуждения специалисты первый раз принесли хищникам еду. Рацион вышедшего из зимней спячки медведя малокалориен: яблоки, груши, свежий салат и немного овощей. Чтобы животные вернулись к полноценному питанию, потребуется полтора месяца. Постепенно они начнут получать мед, разнообразные фрукты, орехи и сухофрукты, а также свежую рыбу.

"Наши зоологи готовились к тому, что из-за аномально теплой зимы медведи проснутся раньше. Поэтому еще в феврале специалисты круглосуточно следили за животными, а после их пробуждения начали готовить зверей к прогулкам в наружном вольере. С 6 марта Роза, Алладин и Будур станут выходить на улицу из своих уютных берлог. Увидеть их можно будет утром. Ближе к обеду еще сонные хищники, скорее всего, возвратятся в берлогу подремать. Это естественное состояние медведей, вышедших из спячки. Сказывается и солидный возраст наших животных. Понаблюдать за тем, как они отходят ото сна, можно в экспозиции "Остров зверей" на новой территории зоосада", - приводятся в сообщении слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Уточняется, что в столичном зоосаде впадают в спячку не все медведи - всю зиму бодрствовали белые медведи Мурма и Врангель. Их можно увидеть на новой территории зоосада. Не спят зимой и панды Диндин и Жуи. Понаблюдать за ними можно в павильоне "Фауна Китая", который расположен на старой территории зоопарка.