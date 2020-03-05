Курьеры смогут доставить больничные листы находящимся на карантине москвичам на дом

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Находящимся на карантине в связи с угрозой распространения коронавируса жителям Москвы курьеры смогут доставить больничные листы прямо на дом в течение двух дней. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Постановление об обязательной изоляции на дому, по решению Роспотребнадзора, получают только граждане, прибывающие из Китая, Ирана и Южной Кореи. В случае необходимости московские врачи выдают им больничные прямо в аэропорту. Также были разработаны меры профилактики для прибывающих из Италии и других государств с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу.

В сообщении говорится, если вы чувствуете себя хорошо, но для самоизоляции требуется больничный лист, просьба не вызывать врача на дом и не посещать поликлинику. Нужно позвонить по телефону горячей линии Департамента здравоохранения 8-495-870-45-09 и подать заявку. Больничный лист в течение двух дней на дом доставит курьер.

Больничные листы будут выдаваться вне зависимости от самочувствия, даже здоровым людям. Если из неблагополучных по коронавирусу государств приехали несколько членов семьи, больничные листы оформят на всю семью по одной заявке. Если люди прилетели неделю назад, то получить больничный лист можно и задним числом. Факт пересечения границы проверят через электронное взаимодействие с Пограничной службой ФСБ России.