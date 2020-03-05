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Интеллектуальные игры проведут в Москве для гостей фестиваля "Крымская весна"

Мероприятия пройдут 15 марта

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Порядка 20 сеансов интеллектуальных игр проведут 15 марта на пешеходной Тверской улице во время фестиваля "Крымская весна". Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Интеллектуальные игры на праздниках на Тверской давно стали доброй традицией. Впервые для участия не потребуется предварительная регистрация. За праздничный день с 10:00 до 20:00 на Тверской пройдут по 10 сеансов игр "Что? Где? Когда?" и "BrainZona", а также 70 творческих занятий: скульптурно-архитектурные мастер-классы, мастер-классы по созданию сувенирных монет с символикой Крыма и по современным танцам", - рассказали в пресс-службе "Московских сезонов".

Сеансы игр "Что? Где? Когда?" и "BrainZona" будут проходить одновременно на двух подиумах пешеходной Тверской. Блеснуть эрудицией смогут взрослые гости фестиваля и дети от 12 лет.

"Желающих сразиться в "Что? Где? Когда?" будут ждать на подиуме у дома 15 по Тверской улице. Одновременно участвовать в игре смогут четыре команды, по шесть человек в каждой. Гостям предстоит ответить на двенадцать вопросов, которые выберут с помощью волчка со стрелкой. А озвучат задания ведущие - звезды интеллектуального клуба "Что? Где? Когда?": трехкратный обладатель Хрустальной совы Дмитрий Авдеенко и обладатель Хрустальной совы Владимир Антохин", - пояснили в пресс-службе.

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