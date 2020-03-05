Строительство Юго-Восточной хорды в Москве возобновят летом

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Строительство Юго-Восточной хорды (ЮВХ) возобновят в Москве после вывоза загрязненного грунта летом текущего года, работы ФГУП "Радон" на данной территории не повлияют на срок ввода объекта, сообщил журналистам в четверг руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"По нашим заключениям, куда встают опоры, там нет класса радиационной опасности. Рядом с эстакадой, по обследованиям, есть незначительное загрязнение, где также нет класса радиационной опасности. Провели торги почти на 80 млн рублей на проведение работ по вывозу и утилизации грунта <...> ФГУП "Радон" назвали срок в три месяца, мы выходим и начинаем строительно-монтажные работы. Сроки ввода не изменятся, на ввод объекта (в 2022 году - прим. ТАСС) в эксплуатацию это не повлияет ", - сказал Загрутдинов.

Юго-Восточная хорда протянется на 36 км от шоссе Энтузиастов до 35-го км МКАД, новая трасса пройдет по 10 районам Москвы.

При ее строительстве специалисты столкнулись с проблемой - радиоактивными отходами, которые в 1950-1960-е годы Московский завод полиметаллов, расположенный недалеко от траектории будущей хорды, складировал на своем заднем дворе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что городские власти приняли решение об очистке и вывозе загрязненного грунта. Гендиректор ФГУП "Радон" Алексей Лужецкий сообщал, что эти работы будут открыты для общественного контроля.