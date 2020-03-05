{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вильфанд: нынешняя зима в Москве стала самой мрачной

За три зимних месяца горожане видели солнце всего лишь 71 час
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Нынешняя зима в Москве стала самой мрачной за весь период метеонаблюдений. Москвичи видели солнце всего лишь 71 час за три зимних месяца, об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Нынешняя зима также оказалась одной из самых мрачных (в Москве - прим. ТАСС), в прямом смысле этого слова. В декабре, например, было всего восемь часов солнечного сияния <...> Оказалось, что никогда еще за весь период метеонаблюдений не было еще такого периода, когда в декабре и январе всего 19 часов светило солнце", - сообщил он на пресс-конференции в четверг.

Вильфанд отметил, что в феврале солнце светило тоже достаточно редко - порядка 52 часов. "Это на 45% меньше, чем обычно", - пояснил он.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Около 2 млн кв. м недвижимости построят в районе бывшей промзоны "Автомоторная" в Москве
Общий объем планируемых инвестиций в проект составит 130 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС