Вильфанд: нынешняя зима в Москве стала самой мрачной

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Нынешняя зима в Москве стала самой мрачной за весь период метеонаблюдений. Москвичи видели солнце всего лишь 71 час за три зимних месяца, об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Нынешняя зима также оказалась одной из самых мрачных (в Москве - прим. ТАСС), в прямом смысле этого слова. В декабре, например, было всего восемь часов солнечного сияния <...> Оказалось, что никогда еще за весь период метеонаблюдений не было еще такого периода, когда в декабре и январе всего 19 часов светило солнце", - сообщил он на пресс-конференции в четверг.

Вильфанд отметил, что в феврале солнце светило тоже достаточно редко - порядка 52 часов. "Это на 45% меньше, чем обычно", - пояснил он.