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Реставрация главного дома усадьбы купцов Сушкиных-Кеворкова завершится в 2022 году

В здании планируют воссоздать парадную лестницу, отреставрировать все декоративные лепные элементы, восстановить исторический дверной проем входа со стороны двора

МОСКВА, 5 марта./ТАСС/. Реставрационные работы главного дома городской усадьбы купцов Сушкиных-Кеворков в Москве будут завершены в 2022 году, сообщили в четверг в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

Здание обладает статусом выявленного объекта культурного наследия и располагается по адресу: Люсиновская улица, дом 27, строение 1.

"Дом на Люсиновской улице давно нуждается в проведении масштабных работ по сохранению. Мы неоднократно выдавали предписания о необходимости проведения реставрации. Наконец в прошлом году у дома появился собственник, который активно включился в работу. Для возвращения памятнику исторического облика специалистам предстоит привести в порядок и фасады, и интерьеры здания", - приводятся слова руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Он добавил, что планируется воссоздать парадную лестницу, отреставрировать все декоративные лепные элементы, восстановить исторический дверной проем входа со стороны двора и многое другое.

"Проект работ по фасадам предусматривает расчистку и реставрацию белокаменного цоколя, реставрацию штукатурного слоя, воссоздание окон и дверей на период постройки здания по историческим образцам, усиление фундаментов, укрепление стен, воссоздание козырька парадного входа и входа со двора, реставрацию кирпичной кладки. Мы планируем, что москвичи смогут увидеть обновленный усадебный дом уже в 2022 год", - пояснил Емельянов.

Точная дата строительства первоначального объема главного дома не установлена. Предположительно, он был сооружен в конце XVIII - начале XIX веков. Фасады здания оформлены в стиле эклектика 1880-х годов.

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