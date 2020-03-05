В драке на станции метро "Маяковская" в Москве участвовали более 70 человек

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Участниками драки фанатов футбольных команд "Динамо" и "Спартак" на станции метро "Маяковская" в Москве стали более 70 человек, они готовились к ней заранее. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Черемушкинского районного суда, где в четверг решается вопрос об аресте одного из участников драки.

"29 февраля я находился в баре "Хет-трик" и слышал, как сидящие за соседним столиком болельщики "Спартака" обсуждали готовящуюся драку на станции метро "Маяковская", - зачитала показания одного из свидетелей судья Зинаида Никиточкина. Как следует из других материалов дела, зачитанных судьей, в драке участвовали более 70 человек, значительная часть которых была хорошо подготовлена физически.

Драка произошла 29 февраля на платформе станции метро "Маяковская" между футбольными фанатами "Спартака" и "Динамо". По данным источника в экстренных службах, несколько стычек между болельщиками произошло позже у стадиона. Самая крупная из них, по его словам, случилась в троллейбусе на Ленинградском проспекте. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 ("Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору") УК РФ.