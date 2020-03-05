Строительство и реконструкцию пяти объектов культуры начнут в Новой Москве в 2020 году

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Пять объектов культуры начнут строить или реконструировать в Новой Москве в текущем году. Об этом сообщил в четверг в своем официальном Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

"В этом году начнем стройку и реконструкцию пяти объектов культуры в ТиНАО. Это ДК в населенных пунктах Шишкин лес, Ватутинки, Кленовское, школа искусств в Московском. Самый большой проект - фондохранилище для федеральных и городских музеев в Коммунарке", - написал мэр.

Ранее сообщалось, что в 2019-2021 в Москве построят 24 объекта культуры годах.