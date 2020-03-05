{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Строительство и реконструкцию пяти объектов культуры начнут в Новой Москве в 2020 году

Самым большим из них будет фондохранилище для федеральных и городских музеев в Коммунарке

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Пять объектов культуры начнут строить или реконструировать в Новой Москве в текущем году. Об этом сообщил в четверг в своем официальном Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

"В этом году начнем стройку и реконструкцию пяти объектов культуры в ТиНАО. Это ДК в населенных пунктах Шишкин лес, Ватутинки, Кленовское, школа искусств в Московском. Самый большой проект - фондохранилище для федеральных и городских музеев в Коммунарке", - написал мэр.

Ранее сообщалось, что в 2019-2021 в Москве построят 24 объекта культуры годах.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Московским автомобилистам посоветовали пока не менять зимнюю резину
"Переобувать" машину следует, когда среднесуточная температура достигнет 5-7 градусов тепла, отметили в Гидрометцентре
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС