Открытый спортивный карнавал для сноубордистов проведут на Воробьевых горах

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Первый открытый спортивный карнавал Sparrow Hills 7 марта пройдет в спортивном комплексе "Воробьевы горы" для горнолыжников и сноубордистов. Об этом в четверг сообщили на официальном сайте спортивного комплекса.

Мероприятие пройдет при поддержке столичного департамента спорта. Участие в карнавале для зрителей и спортсменов-любителей абсолютно бесплатное. При этом участники должны быть совершеннолетними, требуется наличие карнавального костюма, горных лыж или сноуборда, необходим опыт катания не менее трех лет

"Соревнования пройдут на территории вновь возродившегося спортивного кластера столицы "Воробьевы горы", который после реконструкции впервые примет первых любителей горнолыжного и сноубордического спорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что зрители смогут увидеть не только соревнования, но и шоу от театра "Огненные люди".