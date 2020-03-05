Автомобильное движение ограничат на востоке и юго-востоке Москвы с 20 марта

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения обращает внимание автомобилистов, что с 20 по 24 марта 2020 года будет временно закрыта Некрасовская линия метро в Москве. В связи с этим автомобильное движение на востоке и юго-востоке столицы будет ограничено, сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

Ограничения необходимы для ввода участка метро от станции "Косино" до станции "Авиамоторная" и станции "Лефортово" Большой кольцевой линии.

"В районах Новокосино, Косино-Ухтомский и Некрасовка изменится схема движения транспорта: будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта. Все ограничения опубликованы на Едином транспортном портале, а также переданы в Яндекс. Карты и другие навигационные системы", - уточнили в пресс-службе.

Для приоритетного проезда компенсационных маршрутов и маршрутов Московской области вдоль их трасс будут введены временные выделенные полосы с обособленными участками.