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Городские службы продолжают работы по очистке пруда в ТИНАО от керосина

Распространение керосина по водным объектам локализовано

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Работы по ликвидации загрязнения пруда от керосина в Новой Москве продолжают проводить городские службы, которые выехали на место происшествия из-за жалоб горожан на сильный запах нефтепродуктов. Вредное вещество попало в водоем из цистерны объекта Министерства обороны Российской Федерации, об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

По данным ведомства, слив керосина в пруд, который расположен вблизи деревни Язово, произошел 2 марта.

"Информация поступила на горячую линию департамента, незамедлительно выехал дежурный инспектор и аналитическая лаборатория. Сейчас городские службы принимают все необходимые меры для устранения последствий аварии и предотвращения экологического ущерба. Слив керосина был остановлен ранее, локализовано распространение керосина по водным объектам. Для нейтрализации и поглощения керосина на поверхности водоема распылен сорбент, также установлены боновые заграждения", - пояснили в пресс-службе.

По словам экологов, принятые меры по использованию сорбента и откачке загрязненного слоя позволили снизить уровень загрязнения в пруду вблизи деревни Язово уже в 23 раза.

"В реке Цыганка уровень загрязнения упал практически до обычных показателей. Принятые меры по локализации пятна загрязнения предотвратили попадание керосина в реки Сосенка и Десна", - уточнили в пресс-службе.

Вся информация по результатам отбора проб на данный момент передана в Московскую городскую военную прокуратуру.

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