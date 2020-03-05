Новый съезд появится на Калужское шоссе в поселок Коммунарка

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Строительство съезда запланировано на Калужском шоссе в поселок Коммунарка. Во время строительства перекрывать движение по магистрали не планируется, в четверг сообщается на сайте мэра Москвы.

"Развитие дорожной инфраструктуры в ТиНАО - важный вектор работы в городе, требующий большого внимания. Появление новых съездов и развязок в отдельных поселениях однозначно улучшат транспортную ситуацию в округе и городе в целом. Эта работа продолжится дальше, и столица будет активно строить автомобильные дороги", - приводятся слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Москомархитектура уже согласовала проект путепровода на Калужском шоссе. Его длина составит около 250 метров.

"Он позволит автомобилистам съезжать с шоссе в Проектируемый проезд №7167. Ближайший адрес к новой дороге - улица Сосенский Стан, дом 4. В этом здании располагается префектура Троицкого и Новомосковского округов", - говорится в сообщении.