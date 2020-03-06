Облачная погода, небольшой дождь и до 10 градусов тепла ожидаются в Москве 6 марта

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Облачная погода, местами небольшой дождь и до плюс 10 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе температура воздуха составит 8-10 градусов тепла. В ночь на 7 марта она может опуститься до плюс 4 градусов. Ветер южный, 5-10 м/с, местами с порывами до 17 м/с, в связи с чем 6 марта объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах 6-11 градусов тепла. В ночь на 7 марта столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 2 градуса.