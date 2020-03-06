Коммерческие автобусы в Москве с начала года стали популярнее у пассажиров на 7%

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Популярность автобусов, которые работают по госконтракту в Москве, с начала текущего года выросла на 7%. Об этом ТАСС сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

"На 7% выросло число пассажиров коммерческих автобусов с начала года и составило 46 млн. Для сравнения - за аналогичный период 2019 года коммерческим транспортом воспользовались 42,9 млн пассажиров", - сказал он.

По словам Ликустова, 50% пассажиров таких автобусов - льготники, которые оплачивают проезд социальными картами. При этом еще пять лет назад пассажиры коммерческих автобусов вообще не могли пользоваться транспортом по городским билетам и теряли деньги во время поездок.

"Сегодня коммерческие перевозчики стали привычными для москвичей, и уже никто не придает значения тому, что тот или иной маршрут обслуживает частная компания. По уровню комфорта и сервиса они ничем не уступают автобусам Мосгортранса - весь транспорт новый и соответствует экологическому классу "Евро-5", а оплатить проезд можно всеми городскими билетами", - подчеркнул заммэра.

Сейчас частные перевозчики обслуживают 249 маршрутов, которыми ежедневно пользуются около 1 млн пассажиров. В прошлом году в Москве появились девять новых маршрутов коммерческих перевозчиков, которые курсируют в Новой Москве.