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Медучреждения Москвы 7-9 марта перейдут на особый график работы

Взрослые и детские поликлиники будут принимать с 09:00 до 18:00

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Поликлиники, женские консультации, травмпункты и аптеки Москвы с 7 по 9 марта в связи с праздниками перейдут на особый график работы. Об этом сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства столицы.

"В поликлиниках взрослых пациентов будут принимать с 09:00 до 18:00. По такому же расписанию в эти дни оказывается помощь на дому. Вызвать врача на дом можно до 18:00. Травматологические пункты при поликлиниках станут работать согласно утвержденному графику - в часы работы поликлиник или круглосуточно", - говорится в сообщении.

Детские поликлиники 7 марта будут открыты с 09:00 до 18:00, помощь на дому в этот день будут оказывать до 18:00, а вызовы принимают до 17:30. Аналогичное время оказания помощи на дому в воскресенье и понедельник. Травмпункты детских городских поликлиник будут работать с 08:00 до 22:00, а молочно-раздаточные пункты - с 06:30 до 12:00.

Женские консультации 7 марта будут работать по обычному субботнему графику с 09:00 до 15:00. В воскресенье и понедельник в каждом округе прием организуют на базе одной из женских консультаций с 09:00 до 16:00. Аптечные пункты в поликлиниках 7 марта открыты с 09:00 до 18:00, дежурные аптечные пункты в воскресенье и понедельник будут действовать с 09:00 до 16:00.

8 марта не будут работать столичные центры госуслуг, но 7 и 9 марта "Мои документы" будут функционировать по обычному графику: районные офисы - с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ - с 10:00 до 22:00. Сотрудники Главного управления МВД по Москве, которые ведут прием в центрах госуслуг, в праздничные дни не работают.

У московских отделов ЗАГС и дворцов бракосочетания 8 марта выходной. 7 марта они будут открыты с 09:00 до 17:00, за исключением Замоскворецкого и архивно-информационного отделов. Дворец бракосочетания № 1 работает 7 марта с 09:00 до 21:00, ЗАГСы № 1 и 3 будут открыты 9 марта с 09:00 до 18:00. 10 марта у отделов ЗАГС, кроме архивно-информационного и Замоскворецкого отделов, выходной день. Также 10 марта с 09:00 до 18:00 будут открыты дворцы бракосочетания № 1 и 3.

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