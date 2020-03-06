Музей ЖКХ откроют в павильоне "Физика" на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства вернут павильону №5 "Физика" на ВДНХ исторический облик, после чего там будет открыт музей ЖКХ, сообщил в пятницу журналистам заммэра столицы Петр Бирюков.

"В настоящий момент в павильоне №5 "Физика", ранее носившем название "Латвийская ССР", ведутся работы по реставрации и приспособлению его под современное использование. В ходе ремонтно-реставрационных работ павильону вернут исторический архитектурный облик и первоначальное - музейно-выставочное - назначение. В дальнейшем в нем разместится музей ЖКХ", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что павильон является объектом культурного наследия федерального значения, он был построен в начале 1954 года, по проекту коллектива архитекторов А. Я. Айварса, В. И. Закиса и К. Я. Плуксне. В 1959 году для увеличения площади к нему был пристроен еще один выставочный зал. Последний раз капитальный ремонт в здании проводился в 1973 году. С тех пор трехэтажное здание площадью более 2 тыс. кв. метров частично находится в неудовлетворительном состоянии.

В ходе обследования специалисты нашли трещины в кирпичной кладке, аварийные участки штукатурного слоя, кроме того, требовалась замена плиты пола выставочных залов, инженерных систем. После ремонта в здании будут установлены современные системы водо- и электроснабжения, отопления и канализации, вентиляции, кондиционирования, а также пожарной охранной сигнализации. Во всех помещениях полностью выполнена реставрация кирпичной кладки. Сейчас в здании завершается воссоздание утраченного фрагмента кессонированного потолка Центрального выставочного зала, приводится в порядок гипсовый лепной декор, ведутся работы по раскрытию живописи на фризах карниза Вводного зала.

Заммэра отметил, что в ходе реставрации были выявлены фрагменты живописи, скрытые за листами фанеры и слоями краски: в Центральном зале обнаружили рисунок с изображением колосьев, полевых цветов и лент. Также найден орнамент на сводах арочных проходов, на нем изображены звезды, листья дуба и колосья. Сейчас проводится реставрация и восстановление выявленных росписей.

На основании архивных данных, а также по фотоматериалам будут воссозданы все утраченные осветительные приборы павильона, покрытие полов. Также реставрируются декоративные элементы фасадов здания, в частности, будет приведен в порядок герб и декоративный желоб. Работы на объекте планируется завершить в текущем году.