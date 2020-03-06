Образовательная программа о космонавтике откроется на ВДНХ

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Образовательная программа, посвященная космонавтике и смежным наукам, с кинопоказами, лекциями и спектаклями, откроется в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ 7 марта. Об этом сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства столицы.

"За два года работы центра мы провели множество просветительских мероприятий, в том числе с участием космонавтов. Теперь мы запускаем образовательную программу, где к этим событиям добавятся показы документальных и художественных фильмов о космонавтике и смежных науках, мастер-классы и лекции, спектакли и концерты для посетителей разных возрастов", - приводятся в сообщении слова гендиректора АО "ВДНХ" Сергея Шогурова.

Отмечается, что первые мероприятия в рамках программы пройдут 7, 8 и 9 марта. В частности, 7 марта в центре отметят 60-летний юбилей создания первого отряда космонавтов СССР. Гостям покажут документальный фильм "Стать космонавтом" о том, как проходили испытания кандидатов открытого набора госкорпорации "Роскосмос" в космонавты. Также здесь пройдет лекция, на которой желающим связать свою жизнь с этой профессией расскажут, о том, какие документы необходимы для подачи заявки, чем занимаются космонавты на орбите. 8 марта зрители смогут посмотреть документальный фильм "Женский космос" о судьбе семи женщин, вписавших свои имена в историю мировой космонавтики.

А 9 марта в честь 86-летия со дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина состоятся кинопоказы о его жизни и судьбе.