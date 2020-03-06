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Более 350 тыс. человек посетили мероприятия "Московского долголетия" за два года

В столице работают кружки по 30 направлениям

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Проекту "Московское долголетие" 1 марта исполнилось два года, за это время в нем приняли участие более 350 тыс. жителей столицы старшего возраста, сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Москве реализуем большой проект - "Московское долголетие", которому исполнилось буквально недавно два года, первый юбилей. Казалось бы, совсем небольшой, но при этом уже более 350 тыс. москвичей приняли участие в этом проекте. Он пользуется большой популярностью и поддержкой <...> "Московское долголетие" - один из лучших мировых проектов для людей старшего поколения, мало где, в каких странах есть, и даже, когда такие создаются клубы, они стоят немалых денег для пенсионеров. Мы делаем пространства в городской системе, чтобы это было бесплатно и максимально комфортно", - сказал Собянин.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, в кружках "Московского долголетия" занимаются уже более 200 тыс. пенсионеров из всех районов Москвы, а всего в проекте приняли участие свыше 350 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что по поручению мэра Москвы в марте 2018 года был запущен проект "Московское долголетие". Два года он активно развивался и сейчас объединяет участников и более 7,5 тыс. преподавателей, работающих по 30 направлениям. За год в столице было почти в два раза увеличено количество кружков и секций в каждом районе города для участников проекта. Самыми популярными из новинок оказались интеллектуальные клубы и спортивные игры.

Согласно правилам проекта, присоединиться к "Московскому долголетию" могут не только женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет, но и получатели досрочной страховой пенсии по старости и пенсии по выслуге лет. Для записи в проект с собой необходимо взять паспорт, СНИЛС и социальную карту москвича.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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