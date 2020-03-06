Женщин в одежде с леопардовым узором пропустят в зоопарк Москвы бесплатно в честь 8 марта

"Московский зоопарк запускает акцию "8 марта в леопарде". Женщины, пришедшие в этот день в одежде с леопардовым узором, проходят бесплатно. Мужчины могут получить 50% скидки на входной билет, в случае соблюдения требований к внешнему виду. Условия акции распространяются на крупные видимые предметы одежды: куртка, пальто, рубашка, блузка, юбка, брюки, шапки, перчатки, шарф и тому подобное," - говорится в сообщении.

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Акцию "8 марта в леопарде" запустили в Московском зоопарке, в рамках нее для всех женщин в одежде с леопардовым узором сделают бесплатным вход. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного зоосада.

В рамках праздника гостей поздравит панда Диндин - по-китайски панда "кошачий медведь". В 12:00 она выйдет на полянку в вольере, где будет гулять среди декоративных цветов и ледяных грибов, собирая угощения. Также Диндин получит особый цветок, который лично раскрасил ее сосед - самец панды Жуи. Затем посетителей пригласят полюбоваться на диких кошек.

В 14:00 начнется кормление прайда азиатских львов Роксака, Лины и Умиды, а в 14:30 - амурского тигра Мартина. С 16:00 по 17:00 свои любимые лакомства получат семья рысей Гайки и Чипа, пума Габриэль, снежный барс Аннет и звезда этого дня - амурский леопард Мизер.

"Март - это начало весны, пробуждение природы и традиционная кошачья пора. Самое время вспомнить о том, насколько редки многие крупные кошки. Амурских леопардов осталось всего 103 в дикой природе, амурских тигров и азиатских львов около 600. Мы приглашаем всех посмотреть на наших питомцев и самим почувствовать себя леопардами на день - надев их расцветку. Ждем вас, дорогие друзья!" - приводятся в сообщении слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

В России Международный женский день считается официальным праздником с 1919 года. В первые годы советской власти он носил название Международный день работниц. С конца 1920-х годов стал именоваться Международным женским днем. В 1966-м году 8 марта было официально объявлено праздничным и нерабочим днем.