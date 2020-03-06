Московское метро в течение пяти лет может принять на работу около 500 женщин-машинистов

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Московский метрополитен в ближайшие пять лет может обучить и принять на работу порядка 500 женщин-машинистов. Об этом в пятницу сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения учебно-производственного центра Московского метрополитена.

"Много лет женщинам было запрещено работать машинистами метро из-за повышенных нагрузок. Теперь этот запрет снят, потому что условия работы стали комфортнее: современные поезда сводят вредные факторы к минимуму, рабочее пространство эргономично и удобно, управление поездом во многом автоматизировано и требует в основном ответственности, аккуратности и интеллекта. А этих качеств женщинам не занимать. Поэтому в следующем году женщины-машинисты вернутся в московское метро", - сказал Собянин.

Помимо обучения, возвращение женщин в эту профессию потребует от столичного метро проведения больших организационных мероприятий, в том числе обустройства хозяйственно-бытовых условий в депо для работы женщин. По словам мэра, первые 25 будущих машинистов электропоездов уже осваивают эту востребованную профессию. Программа обучения женщин не отличается от той, что преподают мужчинам. Сначала ученики проходят двухнедельную практику в электродепо. Подготовка по профессии "машинист электропоезда" длится порядка 9,5 месяца. По окончании ожидаются выпускные экзамены, после успешной сдачи которых машинист получает право управления поездом.

"Спасибо вам, что хотите быть машинистами. В скором времени появятся новые поезда. И в преддверии праздника поздравляю вас с 8 Марта. Желаю успехов", - сказал Собянин.

С 1 января 2021 года вступит в силу приказ Министерства труда и социальной защиты РФ, разрешающий женщинам работать по профессии машиниста электропоезда.

Ранее Минтруд утвердил новый перечень производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями, где ограничивается применение труда женщин. В устаревшем перечне было порядка 400 запрещенных для женщин профессий, в обновленном - порядка 100. Документ разрешил принимать на работу женщин в таких профессиях, как машинист электропоезда, электрички, скоростных и высокоскоростных поездов, водитель фуры, а также боцман или матрос на судне. В число запрещенных для женщин отраслей по-прежнему входят химические производства, подземные и горные работы, металлообработка, бурение скважин, добыча нефти и газа и ряд других.