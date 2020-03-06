{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пробки на дорогах в Москве достигли восьми баллов

Специалисты отмечают, что выезжать из города на личных автомобилях стоит после 20:00

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Заторы на дорогах Москвы в обеденное время пятницу достигли восьми баллов из максимальных 10, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки" на 14:30 мск.

Движение затруднено, в частности, по Садовому, Бульварному и Третьему транспортному кольцам, Кремлевской, Москворецкой, Котельнической, Раушской, Софийской и Пречистенской набережным, Большому Каменному мосту. Кроме того, движение затруднено в центре города на Тверской улице и на Новом Арбате в сторону центра.

На МКАД движение местами затруднено на севере, востоке, юге и юго-западе. На вылетных магистралях движение свободно.

Ранее Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы предупредил столичных водителей об осложнении дорожного движения вечером 6 марта в преддверии праздничных выходных. Специалисты отмечают большое скопление транспорта возле крупных цветочных рынков столицы, таких как Киевский и Рижский.

6 марта для поездок по городу рекомендуется пользоваться общественным транспортом. Специалисты уточняют, что выезжать из города на личных машинах стоит после 20:00, когда закончится вечерний час пик. "В выходные, 7 и 8 марта, проблем на дорогах не ожидаем", - добавили в пресс-службе.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Дело Ивана Голунова
Адвокат сообщил об обысках в УВД по ЗАО Москвы по делу Голунова
Алексей Коврижкин не привел подробности следственных действий
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС