Пробки на дорогах в Москве достигли восьми баллов

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Заторы на дорогах Москвы в обеденное время пятницу достигли восьми баллов из максимальных 10, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки" на 14:30 мск.

Движение затруднено, в частности, по Садовому, Бульварному и Третьему транспортному кольцам, Кремлевской, Москворецкой, Котельнической, Раушской, Софийской и Пречистенской набережным, Большому Каменному мосту. Кроме того, движение затруднено в центре города на Тверской улице и на Новом Арбате в сторону центра.

На МКАД движение местами затруднено на севере, востоке, юге и юго-западе. На вылетных магистралях движение свободно.

Ранее Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы предупредил столичных водителей об осложнении дорожного движения вечером 6 марта в преддверии праздничных выходных. Специалисты отмечают большое скопление транспорта возле крупных цветочных рынков столицы, таких как Киевский и Рижский.

6 марта для поездок по городу рекомендуется пользоваться общественным транспортом. Специалисты уточняют, что выезжать из города на личных машинах стоит после 20:00, когда закончится вечерний час пик. "В выходные, 7 и 8 марта, проблем на дорогах не ожидаем", - добавили в пресс-службе.