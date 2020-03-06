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Дополнительные меры безопасности из-за коронавируса введут на неделе моды Mercedes-Benz

Мероприятие пройдет с 31 марта по 4 апреля

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Организаторы Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia введут особые меры безопасности на мероприятиях с 31 марта по 4 апреля в связи со вспышкой вызванного новым коронавирусом заболевания. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе мероприятия.

"В связи со вспышкой коронавируса COVID-19 Неделя моды Mercedes-Benz в России принимает дополнительные меры безопасности. На входе в Манеж будет установлена система дистанционного измерения температуры тела. Также будет увеличено количество бригад скорой медицинской помощи, дежурящих на мероприятии, и частота санитарной обработки", - сообщили в пресс-службе.

Организаторы также разместили информацию по профилактике коронавируса на официальном сайте недели моды.

В рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдут показы дизайнеров. Свои коллекции представят бренды Slava Zaitsev, Igor Gulyaev, Chapurin, RomaUvarovDesign, BO.G.A.CHI. (Borzova GalaAlena Chipura), Red September, Otocyon, Kruzhok, Innominate, Math, Hovanskie, Bicholla и другие.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 80 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, по данным на 6 марта, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели более 53,5 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80,5 тыс. По данным ВОЗ на 5 марта, за пределами КНР число заболевших приблизилось к 15 тыс., 267 человек умерли.

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