Центр "Моя карьера" в Москве перенес все массовые мероприятия для профилактики гриппа

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Столичный центр занятости "Моя карьера" объявил о переносе всех тренингов, групповых консультаций и других массовых мероприятий до 23 марта для профилактики распространения вирусных инфекций и гриппа. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба центра.

"Для того, чтобы не допустить распространения вирусных инфекций и гриппа, центр "Моя карьера" объявляет о приостановке проведения групповых мероприятий до 23 марта. Индивидуальный прием соискателей и консультации продолжатся в обычном режиме", - говорится в сообщении.

В центре пообещали компенсировать пропущенные занятия другими программами через некоторое время. Отмечается, что ежедневно "Мою карьеру" посещают больше 500 москвичей в поисках новой работы и саморазвития, многие родители приходят с детьми.

Ранее столичный департамент образования сообщал, что из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом издал приказ, в соответствии с которым школам и учреждениям дополнительного образования поручено контролировать состояние здоровья детей и регулярно измерять их температуру. Если у ребенка зафиксированы признаки заболевания и повышенная температура, его направят домой, но только в сопровождении родителей. До их прихода он будет изолирован. Вся информация о заболевших детях будет незамедлительно направляться в поликлинику.

Кроме того, на период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ отменены выездные и массовые мероприятия, занятия в бассейнах, а уроки по разным предметам рекомендовано проводить в одном классе, чтобы дети не переходили из одного помещения в другое.