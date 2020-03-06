Пробки на дорогах в Москве достигли девяти баллов

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Заторы на дорогах Москвы достигли девяти баллов из максимальных 10, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки" на 18:00 мск.

Движение затруднено по Садовому, Бульварному и Третьему транспортному кольцам, а также практически по всей МКАД в обоих направлениях. Также затруднено движение по Кремлевской, Москворецкой, Котельнической, Раушской, Софийской и Пречистенской набережным, Большому Каменному мосту. Кроме того, заторы наблюдаются на центральных улицах города и вылетных магистралях столицы.

Ранее Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы предупредил столичных водителей об осложнении дорожного движения вечером 6 марта в преддверии праздничных выходных. Специалисты отмечают большое скопление транспорта возле крупных цветочных рынков столицы, таких как Киевский и Рижский.

Шестого марта для поездок по городу рекомендуется пользоваться общественным транспортом. Специалисты уточняют, что выезжать из города на личных машинах стоит после 20:00, когда закончится вечерний час пик. "В выходные, 7 и 8 марта, проблем на дорогах не ожидаем", - добавили в пресс-службе.