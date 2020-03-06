Тихонов покинул пост руководителя департамента экономической политики и развития Москвы

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Денис Тихонов освобожден от должности министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития столицы по собственному желанию. Об этом говорится в указе мэра Москвы, размещенном на портале мэра и правительства города в пятницу.

"Освободить Тихонова Дениса Владимировича от должности министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы по собственной инициативе в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.

Другим распоряжением мэра, также опубликованном на портале, исполнение обязанностей руководителя данного департамента возложено на Марию Багрееву. Ранее она являлась первым заместителем руководителя департамента.

Тихонов руководил департаментом с марта 2019 года.