Видеонаблюдение будет работать на всех участках Москвы на голосовании по Конституции

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Система видеонаблюдения будет работать на всех избирательных участках в Москве на голосовании по поправке к Конституции РФ, об этом говорится в ответе мэра Москвы Сергея Собянина на запрос руководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, заместителя председателя Общественной палаты Москвы Алексея Венедиктова.

"Избирательные участки, образованные в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах по месту регистрации граждан, оборудованы системой видеонаблюдения с трансляцией изображения в сети интернет в режиме реального времени в соответствии с Московским стандартом видеонаблюдения. Дополнительные избирательные участки в случае, если они будут образованы, тоже будут оборудованы видеонаблюдением в соответствии со стандартом", - говорится в письме, которое Венедиктов опубликовал в своем Telegram-канале.

В тексте также отмечается, что традиционно на избирательных участках будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). "Московская городская избирательная комиссия планирует обеспечить около 2 тыс. избирательных участков всеми имеющимися в ее распоряжении КОИБ", - говорится в письме.

Собянин также сообщил, что в Общественном штабе для организации видеонаблюдения за ходом голосования будет обеспечена онлайн-трансляция с избирательных участков.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Как ожидается, второе чтение законопроекта пройдет в Госдуме 10 марта, а всероссийское голосование - 22 апреля. Путин неоднократно подчеркивал, что изменения в Конституцию РФ вступят в силу только в случае их одобрения гражданами.