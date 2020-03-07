Облачная погода, небольшой дождь и до 10 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Облачная погода, местами небольшой дождь и до плюс 10 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе температура воздуха составит 8-10 градусов тепла. В ночь на воскресенье она может опуститься до плюс 4 градусов.

Ветер южный, юго-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах 6-11 градусов тепла. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 2 градуса.