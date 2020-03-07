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Капитальный ремонт более 1,2 тыс. крыш запланирован в Москве на 2020 год

Наибольшее количество крыш будет отремонтировано в центральном округе столицы

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы в 2020 году в рамках региональной программы капитального ремонта приведут в порядок 1 227 кровель. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе ведомства.

"На 2020 год запланированы работы по капитальному ремонту порядка 1 227 кровель, из которых 60% скатных и 40% плоских", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Наибольшее количество (349) крыш будет отремонтировано в центральном округе столицы.

В капитальный ремонт крыш входят работы по полной замене кровли. Подлежат ремонту и стыки плит покрытия, места примыкания кровли к фронтонам и карнизам, ремонт или замена ограждения.

Капитальный ремонт плоских крыш является сезонным видом работ и выполняется исключительно при наступлении устойчивых положительных температур. Скатные металлические можно менять круглый год. При проведении комплексного ремонта скатных металлических крыш выполняются работы по утеплению чердачного перекрытия для восстановления температурно-влажностного режима чердачного пространства, что повышает энергоэффективность здания в целом и улучшает эксплуатацию кровли.

При утеплении чердачного перекрытия используются минераловатные плиты, которые являются современным теплоизолятором. Также при ремонте скатных металлических кровель при необходимости производится замена обрешетки, стропил и мауэрлата, производится пропитка огнебиозащитными составами всех деревянных конструкций, замена люков и выходов на чердак и кровлю.

Капитальный ремонт крыш входит в обязательный перечень работ, выполняемых в рамках региональных программ по всей стране.

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РоссияБирюков, Петр Павлович
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