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Врачи в Москве проведут лекции о болезнях и бесплатные консультации горожан

Они пройдут с 9 по 14 марта

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Занятия по профилактике заболеваний и бесплатные консультации пройдут с 9 по 14 марта в столичных медицинских учреждениях. Об этом сообщается в субботу на портале мэра Москвы.

"Врачи расскажут о профилактике и лечении различных заболеваний, проконсультируют москвичей и ответят на их вопросы", - говорится в сообщении.

Так, в понедельник в поликлинике №11 состоится день открытых дверей, приуроченный ко Всемирному дню борьбы с глаукомой, а 10 марта врачи в филиале №2 консультативно-диагностического центра №6 расскажут о том, как избежать сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, в течение недели пройдут занятия для молодых родителей, обследования людей, передвигающихся на инвалидных колясках, и другие мероприятия. С их полным списком можно ознакомиться на портале mos.ru.

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