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Собянин сообщил, что детский сад в Саларьеве планируют построить до конца 2020 года

По словам мэра столицы, район активно развивают, "чтобы жить тут было так же удобно, как и в остальных районах" города

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Детский сад на территории нового района Саларьево планируют построить до конца текущего года. Об этом в субботу сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей официальной стране в Twitter.

"Недавно инвестор построил и передал городу школу с детсадом для 1 150 учеников и 220 малышей. До конца года должен появиться еще один садик. Их очень ждут местные жители, которым пока приходится возить детей в соседние деревни", - говорится в сообщении мэра.

Он добавил, что Саларьево относительно недавно вошло в состав Москвы. Однако власти столицы активно занимаются его развитием.

"Мы активно его развиваем, чтобы жить тут было так же удобно, как и в остальных районах столицы. В прошлом году открыли большой ТПУ (транспортно-пересадочный узел). Сейчас строим развязку на пересечении с Киевским шоссе для удобного съезда к этому ТПУ и жилым домам", - говорится в сообщении.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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