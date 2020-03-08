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Облачная погода, небольшой дождь и до 10 градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье

Сила ветра составит до 9 м/с

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и до плюс 10 градусов ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе температура воздуха составит 8-10 градусов тепла. В ночь на воскресенье она может опуститься до плюс 3 градусов.

Ветер южный, северо-западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах 6-11 градусов тепла. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до нуля.

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Россия
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