Проект "Субботы московского школьника" научит ребят собирать лампочку и разводить сурков

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Лекции и мастер-классы, которые пройдут в рамках проекта "Субботы московского школьника" 14 марта, познакомят ребят с методиками изучения иностранных языков и запоминания информации, а также научат самостоятельной сборке электрической лампочки и выращиванию сурков, сообщается в воскресенье на портале мэра и правительства Москвы.

"В рамках проекта "Субботы московского школьника" 14 марта в вузах пройдут лекции и мастер-классы, участники которых познакомятся с экономическими терминами, методиками изучения иностранных языков и запоминания информации. Ребята смогут собрать самостоятельно электрическую лампочку, будут решать головоломки, разгадывать кроссворды и подискутируют c преподавателями об искусственном интеллекте", - говорится в сообщении.

В Московском городском университете управления Правительства Москвы во время интерактивного квеста школьники посетят музеи и достопримечательности городов России. В Национальном исследовательском университете "Московский энергетический институт" ребята узнают о том, как обеспечивается бесперебойная подача электроэнергии. Преподаватели Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина расскажут о разведении сурков в звероводческих хозяйствах и содержании их в домашних условиях, а на лекции, посвященной современному русскому роману, посетители познакомятся с творчеством писателей Александра Чудакова, Гузель Яхиной, Алексея Иванова, Майи Кучерской, отмечается на портале.

При посещении всех мероприятий необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а для участия нужна предварительная регистрация на портале "Субботы московского школьника".