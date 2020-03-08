{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Проект "Субботы московского школьника" научит ребят собирать лампочку и разводить сурков

Также школьников на лекциях и мастер-классах, которые пройдут в московских вузах 14 марта, познакомят с методиками изучения иностранных языков и запоминания информации

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Лекции и мастер-классы, которые пройдут в рамках проекта "Субботы московского школьника" 14 марта, познакомят ребят с методиками изучения иностранных языков и запоминания информации, а также научат самостоятельной сборке электрической лампочки и выращиванию сурков, сообщается в воскресенье на портале мэра и правительства Москвы.

"В рамках проекта "Субботы московского школьника" 14 марта в вузах пройдут лекции и мастер-классы, участники которых познакомятся с экономическими терминами, методиками изучения иностранных языков и запоминания информации. Ребята смогут собрать самостоятельно электрическую лампочку, будут решать головоломки, разгадывать кроссворды и подискутируют c преподавателями об искусственном интеллекте", - говорится в сообщении.

В Московском городском университете управления Правительства Москвы во время интерактивного квеста школьники посетят музеи и достопримечательности городов России. В Национальном исследовательском университете "Московский энергетический институт" ребята узнают о том, как обеспечивается бесперебойная подача электроэнергии. Преподаватели Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина расскажут о разведении сурков в звероводческих хозяйствах и содержании их в домашних условиях, а на лекции, посвященной современному русскому роману, посетители познакомятся с творчеством писателей Александра Чудакова, Гузель Яхиной, Алексея Иванова, Майи Кучерской, отмечается на портале.

При посещении всех мероприятий необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а для участия нужна предварительная регистрация на портале "Субботы московского школьника".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Полиция задержала мужчину, ранившего человека в ходе дорожного конфликта в Зеленограде
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС