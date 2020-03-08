В Москве установлен новый рекорд тепла

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Температура воздуха в Москве в Международный женский день поднялась до плюс 8,5 градусов, что является самым теплым показателем за более чем 140-летнюю историю метеонаблюдений в столице. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Максимальное значение температуры с 1879 года было зафиксировано в 2014 году, и оно составляло плюс 8,3 градуса. Теплая погода сегодня такова, что уже ночью, в 5-6 утра температура была плюс 8,5 градусов. Рекорд по Москве взят. Приятная информация, что интенсивность дождя уменьшается, а к вечеру его практически не будет, ночь совсем без осадков прогнозируется. В течение пяти-шести следующих дней в Москве прогнозируется однородная по температуре погода - плюс 8-10 градусов, могут быть умеренные дожди", - сказал он.

Собеседник агентства также поздравил женщин с праздником. "Хоть и тепло, но в рубашке с коротким рукавом еще не походишь, поэтому очень важно, чтобы сегодня у всех женщин на душе было тепло, и тогда любая погода хорошо воспринимается. Потепления климата все боятся, а я всем желаю, чтобы климат теплел, но в семье и в кругу друзей", - добавил Вильфанд.