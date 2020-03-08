Более 200 тыс. пассажирок уже прошли бесплатно на станциях московского метро 8 Марта

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Более 200 тыс. пассажирок уже прошли бесплатно на станциях московского метрополитена и МЦК в честь праздника 8 Марта. Для того, чтобы воспользоваться подарком, необходимо пройти через один из открытых турникетов, сообщает в воскресенье пресс-служба столичной подземки.

"Сегодня (8 марта) проезд в метро и МЦК для всех женщин бесплатный. Для того, чтобы воспользоваться подарком, необходимо пройти через один из открытых турникетов. Такой проход организован на каждой из станций Мосметро. Мы просим пассажирок быть внимательными, не прикладывать карты для оплаты, а сразу проходить через открытые створки турникета, отмеченного праздничным стикером", - говорится в сообщении Московского метрополитена.