{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 200 тыс. пассажирок уже прошли бесплатно на станциях московского метро 8 Марта

Для бесплатного прохода в метро женщинам нужно пройти через один из открытых турникетов на станции

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Более 200 тыс. пассажирок уже прошли бесплатно на станциях московского метрополитена и МЦК в честь праздника 8 Марта. Для того, чтобы воспользоваться подарком, необходимо пройти через один из открытых турникетов, сообщает в воскресенье пресс-служба столичной подземки.

"Сегодня (8 марта) проезд в метро и МЦК для всех женщин бесплатный. Для того, чтобы воспользоваться подарком, необходимо пройти через один из открытых турникетов. Такой проход организован на каждой из станций Мосметро. Мы просим пассажирок быть внимательными, не прикладывать карты для оплаты, а сразу проходить через открытые створки турникета, отмеченного праздничным стикером", - говорится в сообщении Московского метрополитена.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Экспресс-автобусы перевезут женщин до аэропорта Шереметьево бесплатно в честь 8 Марта
Накануне праздника сотрудники компании "Аэроэкспресс" вручили женщинам около 3 тыс. тюльпанов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС